American soul music, zo noemde Joan Wasser in haar allereerste interview met Humo de muziek op ‘Real Life’, haar debuutplaat als Joan As Police Woman. Twaalf jaar later en een handvol ups en downs van platen verder, komt die American soul music tot volle wasdom op ‘Damned Devotion’. De songs zijn soepel, Wasser voelt zich sterker dan ooit – al blijft het verdriet, ook dat om haar 20 jaar geleden gestorven ex Jeff Buckley, altijd binnen handbereik.