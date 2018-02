'Het zit in onze genen: eens scout, altijd scout'

Paul Trekker «Ik ben 82, mijn vrouw is 83. Van de ongeveer honderd vrijwilligers zijn we hier intussen bijna de oudste. Als ze handen tekortkomen, springen wij in. We zijn hier zo vaak dat het personeel soms vraagt of we hier zelf een bed of kamer hebben (lacht).

»Al wordt het steeds zwaarder. Dat merken we als we één keer per maand op zondag het café openhouden: ’s avonds zijn we dan bekaf. Van half twee tot half zes tappen we pinten en zetten we koffie, daarna volgt de afwas en moeten we nog afsluiten. Die zondagen zijn druk, maar gelukkig staan we er dan niet alleen voor. Anders zouden we het niet meer volhouden.»