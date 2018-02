Heleen Debruyne: 'Geven aan bedelaars'

‘Excuseer, mevrouw?’ Verwilderde blik, of toch eerder zenuwachtig? Onopvallende maar keurige kleren, mooi gezicht. Ik besluit om naar deze vrouw te luisteren. Ze hield me tegen terwijl ik schaamteloos meezingend met de muziek in mijn oren over het verder lege voetpad schreed. Ik ken niemand die valser zingt dan ik, voel me betrapt.

Of ik haar misschien 20 euro kan lenen, probeert ze. Ja, ze weet dat het een rare vraag is, ze zou zelf ook denken dat ze een oplichter is, maar het zit zo: ze moet naar haar werk, dringend, haar handtas – telefoon, geld, sleutels, alles – ligt nog thuis, echt heel stom, en het is haar eerste week op een nieuwe job, nachtshift in een fabriek, en ze wil een goede indruk maken, en ja, ze heeft dus geld nodig voor de trein en de bus. Ze ziet me aarzelen. Natuurlijk gaat ze die – zo snel mogelijk! – terugbetalen, ik denk toch niet dat ze een bedrieger is? Ik graai al naar mijn portefeuille, mijn empathie gewekt door het verhaal over haar slordigheid. Hoe vaak heb ik mezelf al niet buitengesloten? Hoe gretig zou ik op zo’n moment de hulp van een onbekende voorbijganger aanvaarden?

Ja, misschien, waarschijnlijk, liegt ze, maar niemand doet zoiets voor z’n plezier. Ze kan die 20 euro vast beter gebruiken dan ik, die ermee op café wil gaan. We wisselen telefoonnummers uit, ze noteert mijn rekeningnummer en verzekert me dat ik het geld snel – morgen al! – zal zien verschijnen. Ik zet mijn koptelefoon terug op en stap verder, zelfgenoegzaam, meteen daarna beschaamd om die zelfgenoegzaamheid.