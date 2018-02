Het einde van Wild Beasts: een interview met het enige bandlid dat wél door wilde

Op 16 februari brengt Wild Beasts de liveplaat ‘Last Night All My Dreams Came True’ uit. De dag erna speelt het Britse viertal zijn laatste show, en daarmee trekt de bijzondere indieband er na zestien jaar de stekker uit. ‘We hebben met z’n vieren beslist dat het tijd is om te stoppen,’ postte de band op z’n Facebookpagina. In duizenden reacties uitten fans hun verontwaardiging, woede of verdriet. Gitarist, zanger en co-frontman Tom Fleming was de enige die nog verder wilde, en als ik hem aan de lijn krijg, stokt zijn stem meer dan eens.