'Wie op zijn 50ste met pensioen wil om op het strand te gaan liggen: fantastisch. Maar ik ben anders'

- Er kwamen veel reacties op uw overname van Niki, de luchtvaartmaatschappij die u ooit zelf heeft opgericht, maar nu in moeilijkheden zat. Hebben die reacties u verrast?

Niki Lauda «Ik heb nooit eerder tientallen bemoedigende sms’jes op één dag gekregen, ik werd overspoeld door enthousiaste reacties. Wereldkampioen worden of een formule-1-wedstrijd winnen is niets, daarmee vergeleken.»

- Hoe komt het dat mensen zo achter u staan?

Lauda «Misschien komt het omdat ik tijdens mijn carrière als coureur iedereen heb aangesproken: ik werd heel jong wereldkampioen. Korte tijd later verloor ik mijn oor toen ik vast kwam te zitten in mijn brandende wagen. Dat heeft veel mensen hevige emoties bezorgd.»

- U was voortdurend het onderwerp van sensatie.

Lauda «Het was een echte rollercoaster. Dat raakt mensen meer dan wanneer altijd alles goed gaat.»

- U stapt nu voor de derde keer in de luchtvaart, waar u al zware tijden hebt meegemaakt. Een Boeing van Lauda Air crashte in 1991 in Thailand met 223 mensen aan boord.

Lauda «Iedereen vraagt me waarom ik het mezelf nog een keer wil aandoen. Ze denken: ‘Die Niki is al honderd jaar oud en hij heeft er nog niet genoeg van.’»

- U bent pas 68, maar dat is inderdaad wat wij ons afvragen.

Lauda «Wie op zijn vijftigste met pensioen wil gaan om op het strand te gaan liggen: fantastisch. Maar ik ben anders. Door mijn ervaringen in de formule 1 ben ik altijd competitief geweest, en in het zakenleven is dat niet anders.»