'Koop wanneer een kunstenaar nog onbekend is. De eerste werken van Luc Tuymans en Michaël Borremans kostten destijds ook maar honderd euro'

Tip 1: ‘Kijk zoveel kunst als je kan’

HUMO Dat leidt ons meteen naar de moeder aller vragen: wat ís kunst?

Oscar Van Gelderen «Veel mensen denken bij kunst aan een tekening, een schilderij of een beeldhouwwerk. Maar kunst kan werkelijk alles zijn! Het kan een situatie zijn, een idee, of zelfs drie oude planken op een vloer.

»De rol van kunst is door de jaren heen wel enorm veranderd. Vroeger was het een hebbeding van rijke mensen. Vandaag zijn die kenners-verzamelaars een uitstervend ras. Mensen als u en ik kijken eerst op Instagram, gaan naar kunstbeurzen en kopen vervolgens een werkje. Kunst is dichterbij en toegankelijker dan ooit.»

HUMO Nu kunst zijn elitaire kantje verliest, is ook de stap om het zelf te maken veel kleiner.

Van Gelderen «Ja, maar dat geldt voor alles: je kan een eigen boek publiceren, een plaat opnemen en films maken met je smartphone. Het sacrale aspect van kunst is daardoor wel een beetje verdwenen. Veel kunstenaars en de mensen rond hen hebben wél nog altijd dat hoogdravende kantje, waardoor de kunstwereld vrij gesloten blijft. Dat vind ik jammer en daarom vragen wij hen om transparanter, communicatiever, eigentijdser en klantvriendelijker te zijn. Op kunstbeurzen zie je nog altijd verkopers met hun rug naar het publiek een krant lezen. Dat is niet bepaald de juiste manier.»

HUMO Heb je voorkennis nodig om kunst te kopen?

Van Gelderen «Als ik een nieuwe tv, een auto of een huis koop, kan ik vergelijken op allerlei websites. Dat is bij kunst zo goed als onmogelijk. Toen ik werken begon te kopen, rekende ik dat bedrag altijd om. Ik kocht iets van duizend euro, en bedacht dat ik met dat geld twee keer naar New York kon vliegen of drie koelkasten kon kopen.

»Wat heb je aan kunst aan je muur? Wel, je kan ernaar kijken en dat vind ik het mooiste wat er is.»

Tip 2: ‘Bepaal vooraf je budget’

HUMO De prijszetting van kunst blijft een mysterie. Het principe van vraag en aanbod kan je er niet op toepassen.

Van Gelderen «Dat is inderdaad een eigenaardig trekje. Bij kunst weet je niet waarom iets een bepaalde prijs heeft. Die prijs wordt min of meer bepaald door de reputatie van de kunstenaar, de voorgeschiedenis van het werk en of het in een particuliere verzameling zit of dat het al in de collectie zat van grote musea. Zo bouwt het waarde op.

»Tegelijk merk je dat een aangekocht werk een week later op een veiling plots het dubbele of maar de helft opbrengt. Dat is voor een doorsnee mens moeilijk te begrijpen, en dat gebrek aan transparantie schrikt af. Word ik niet belazerd? Naar mijn mening maakt het niets uit. Een werk dat minder waard is, wordt daarom niet minder mooi.»

HUMO Werd u al eens belazerd?