'Ja, er zit cocaïne in ons kraantjeswater. Maar je moet er al heel veel van drinken voor je een dosis binnen hebt'

Alexander van Nuijs «Wij nemen jaarlijks rioolwaterstalen in zeven à acht steden en gemeenten, verspreid over heel Vlaanderen. In die stalen zoeken we naar sporen van druggebruik, maar de afgelopen jaren hebben we de onderzoeksmethode verfijnd en zoeken we ook naar nicotine, alcohol en cafeïne.

»Ons onderzoek naar sporen van drugs maakt deel uit van een groot project van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving, waarbij in ongeveer vijftig steden in heel Europa rioolwaterstalen worden verzameld en bestudeerd. De bedoeling is het druggebruik in Europa in kaart te brengen en zicht te krijgen op trends.»

HUMO Welke drugs zijn er bij ons zoal te vinden?

van Nuijs «We testen voornamelijk op cocaïne, amfetamine (ook bekend als speed, red.), xtc en het bij ons wat minder courante methamfetamine of crystal meth. De aanwezigheid van cannabis controleren we ook, maar voor een goeie analyse daarvan zijn onze methodes nog niet betrouwbaar genoeg.»