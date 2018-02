Humo sprak met Phara de Aguirre: 'Als IS hier de macht zou grijpen, zou ik de wapens opnemen. Op hen zou ik kunnen schieten'

Phara de Aguirre (56) is een begrip. Nog steeds houdt ze als geen ander de vinger aan de pols. In de reportagereeks ‘Amazones’ op Canvas maakt ze machtige portretten van vrouwelijke rebellen in Colombia, Koerdistan en Palestina. Ze bezocht guerrillera’s van de Colombiaanse beweging FARC, Koerdische strijdsters die tegen IS vochten en vrouwen die met wapens tegenover elkaar staan in Israël en Palestina. ‘Ik prijs me gelukkig dat ik van meet af aan voor de camera als strijdmiddel heb kunnen kiezen. Nooit heb ik een vuurwapen moeten opnemen.’