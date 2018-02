'Misschien is dat wel het grootste taboe: iedereen heeft therapeuten om mee te praten over hoe hard ze op hun zieltje getrapt zijn'

DIRK DE WACHTER ‘Publiek vermaak’

Dirk De Wachter noemt zich voorzichtig positief over het wegwerken van taboes. Maar veel redenen tot juichen ziet hij toch niet.

DIRK DE WACHTER «De Amerikaanse filosoof en activist Noam Chomsky zei enkele jaren geleden: ‘We leven in een cultuur waarin alles bespreekbaar is, maar niets verandert.’ In de VS kan een mens nu alles komen vertellen op tv, maar intussen blijft het wel bij het oude. Ik ben niet zo pessimistisch als Chomsky, maar hij heeft wel een punt.

»Voor de media zijn er haast geen taboes meer. Ze zoeken ze zelf op, soms met een curiositeit die grenst aan het onwelvoeglijke. Al die onderwerpen worden opgevoerd ter vermaak van het grote publiek. Ogenschijnlijk maakt dat problemen toegankelijk, maar uiteindelijk verlaagt het de drempel om erover te praten in het gewone leven niet. Het verandert de stigmatisering of het onbegrip amper. Er is wat terreinwinst, maar die blijft gering.

»Kijk naar mijn vakgebied, de psychiatrie: daar hebben we de laatste jaren wel wat tv-programma’s over gezien. Aan sommige heb ik zelf meegewerkt. Ik heb er dus niets op tegen om mensen met een psychische kwetsbaarheid op een menselijke manier in de media te brengen. Ik hoop dat er zo meer openheid kan komen, maar ik vrees dat het een werk van lange adem is.»

HUMO Uw patiënten hebben nog evenveel schroom om toe te geven dat ze zich mentaal niet goed voelen?

DE WACHTER «Misschien is er wat beterschap, maar eigenlijk is mijn antwoord een volmondig ja. Vanochtend had ik nog een patiënt die een bewijs van arbeidsongeschiktheid nodig had voor zijn werkgever: ‘Alsjeblief, zet er niet op dat ik bij de psychiater ben geweest!’ Het woord psychiatrie is nog altijd heel stigmatiserend. Ik heb zelfs een stempel zonder ‘psychiater’ erop.