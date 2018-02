Johan Depoortere na de 'verkrachtingstweet' van N-VA-bestuurslid Jimmy Moons

'Is het wel gezond dat iemand die zo tweet, voor de klas staat?'

HUMO Meneer Depoortere, hebt u uw dochters en vriendinnen al in veiligheid gebracht?

Johan DEPOORTERE «Ik ben niet bepaald achterovergevallen van die walgelijke tweet. We weten allemaal wat voor drek er in de riool van de sociale media opduikt. Die man is niet alleen bestuurslid van de N-VA, maar ook leraar. Je vraagt je toch af of het gezond is dat zo iemand voor een klas staat. Maar verder laat die figuur me koud.»

HUMO De N-VA zette Moons onmiddellijk uit de partij. Werner Janssen, N-VA-Kamerlid uit Beringen, verklaarde dat ‘andere partijen daar een voorbeeld aan kunnen nemen’.

DEPOORTERE «Handige communicatie, hè? Ze proberen het in hun voordeel te draaien. De vraag is hoe figuren die zulke Vlaams Blok-taal uitkramen, in het lokale bestuur van die partij raken. Er lopen bij de N-VA ongetwijfeld nog mandatarissen rond met dezelfde racistische ideeën.»

HUMO U noemde uw hulp aan transitmigranten een opgestoken vinger naar Theo Francken. Die triomfeert inmiddels, omdat het onderzoek naar folteringen in Soedan onvoldoende bewijzen heeft opgeleverd.

DEPOORTERE «Dat verandert niets aan de grond van de zaak. Het Soedanese schrikbewind doet me denken aan het regime van dictator Augusto Pinochet. Toen de Chilenen naar hier vluchtten, haalde niemand het in z’n hoofd om hen terug te sturen. Nu het om zwarte mensen gaat, is het blijkbaar minder erg. Ik heb ernstige twijfels over dat onderzoek.»