Toen ik 10 jaar was, ging ik met mijn oom naar de UEFA Cup-wedstrijd KFC Winterslag - Arsenal. Hij had daarvoor speciaal duurdere tickets gekocht, zodat we opeens tussen vips terechtkwamen. Zo zat de legendarische trainer Ernst Happel een paar zitjes van ons af. Als voetbalgekke jongen was ik daar enorm van onder de indruk.

Als blasé rockmuzikant kunnen vedetten mij natuurlijk al lang geen bal meer schelen, behalve dan misschien die ene keer backstage op een Grieks festival. Toen onze tourmanager me ineens voorstelde aan een oude kennis van hem: Siouxsie Sioux. Verder stond ik er gewoon maar bij en ik volgde hun gesprek, maar onophoudelijk dacht ik: ‘Mijn God, wat heeft deze mevrouw toch ongewone en hoogst inventieve hits op haar palmares staan.’ ‘Christine’, ‘Spellbound’, ‘Happy House’, ‘Peek-A-Boo’, noem maar op. En wat een unieke bende waren The Banshees. Drummer Budgie is wat mij betreft van het kaliber John Bonham of Jaki Liebezeit.

Sla me maar bewusteloos met een opgezet gordeldier, hoor, als je vindt dat ik weer eens te hard van stapel loop. Het is dan ook moeilijk om een beheerste mening te geven over Siouxsie And The Banshees terwijl hun plaat ‘Juju’ hier volle bak speelt. Gewoonlijk loop ik over van fijnzinnige musicologische observaties, dat is wereldwijd bekend. Maar door ‘Juju’ ben ik nu gewoon enkele oude new wave-moves aan het maken. En Siouxsie maar bezeten zingen van ‘Spellbound! We are entranced!’ Zo goed! Sorry, mensen, volgende keer beter!