'Je mag je als infiltrant niet gedragen als een crimineel. Dat kan alleen in films'

Van Kris Daels verscheen in 2009 het boek ‘Alpha 20’, dat nu opnieuw is uitgegeven. Daels blikt erin terug op zijn opmerkelijke carrière bij de politie. Hij was jarenlang teamchef bij de elite-eenheid en daarna acht jaar undercoveragent. Zijn bekendste exploot, en ook de zaak waar ‘De infiltrant’ losjes aan werd opgehangen, is Operatie Brillante, waarvoor hij liefst vier jaar in een drugsbende infiltreerde. Benieuwd of hij met de serie kan lachen.

Kris Daels «Ja, hoor. Het plan was om er een donkere politieserie van te maken, maar zo zijn er al meer dan genoeg, dus gooiden de makers het over een andere boeg. Het kan geen kwaad om politiewerk, en ook het werk dat ik heb gedaan, eens te relativeren. Het is niet altijd even serieus, het loopt ook weleens verkeerd. In de serie zitten dingen die absurd lijken, maar niet zo ver van de realiteit zitten.»

HUMO Heeft u zelf aan de serie meegewerkt?

Daels «Ik heb een paar keer met de scenaristen samengezeten en ben weleens op de set geweest. Hier en daar heb ik wat advies gegeven, en verder heb ik me er weinig mee bemoeid. Maar het resultaat mag er zijn.»

HUMO Over welke kwaliteiten moet een undercoveragent beschikken?

Daels «Je moet creatief en inventief zijn. Je moet weten hoe je met bepaalde situaties omgaat. Dat kunnen zowel heel banale als levensbedreigende zaken zijn.»