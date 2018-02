'Die scène waarin ik masturbeer met een perzik was géén marketingstunt'

Hoe snel het is gegaan voor Timothée Chalamet? Wel, een halfjaar geleden postte de acteur op zijn Twitteraccount nog regelmatig lyrics van zijn grote idool Frank Ocean, en in het nieuwe lentenummer van het Amerikaanse modetijdschrift ‘VMan’ staat een coverinterview met Chalamet, afgenomen door diezelfde Frank Ocean. De muzikant was namelijk erg onder de indruk van ‘Call Me by Your Name’, Luca Guadagnino’s gevoelige drama over twee studenten die in het Italië van de jaren 80 de liefdeszomer van hun leven beleven, én van Chalamets vertolking van de 17-jarige Elio, die verliefd wordt op een Amerikaanse doctoraatsstudent die bij zijn vader komt inwonen.

‘Call Me by Your Name’ ging in de lente van 2017 in première op het Sundance-festival en kreeg overal laaiend enthousiaste recensies – vorige week kreeg hij van onze eigen (es) nog een uitzonderlijke vijf sterren. Volgende halte op de triomftocht wordt de Oscaruitreiking op zondag 4 maart, waar de film kans maakt op een beeldje in de categorie ‘Beste Film’. Chalamet is genomineerd voor de Oscar voor Beste Hoofdrolspeler. Als hij die ook wint – volgens de bookmakers moet hij vooral afrekenen met Gary Oldman, die Winston Churchill vertolkte in ‘Darkest Hour’ – wordt Chalamet op zijn 22ste de jongste acteur ooit die met die award naar huis mocht gaan.