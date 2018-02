'In blijde verwachting van een Europese baby'

Ze zaten met z’n vieren in de woonkamer en hielden elkaars handen vast: Paul en Kim Zoontjens en hun aanstaande draagmoeder Nadia en haar man. In de keuken pruttelde de boerenkool op het vuur en in de koelkast stond de Jip en Janneke-champagne klaar. De telefoon lag op het bijzettafeltje. Toen de dokter belde, volgens afspraak stipt om 18 uur, zette Nadia de speaker aan. Die avond hoorden ze het verlossende nieuws: Nadia was in verwachting van het kind van Kim (36) en Paul (38).

Het koppel leerde elkaar drie jaar geleden kennen tijdens een open podium. Paul had net gespeeld met zijn band. Kim, lerares Engels op een middelbare school, was voor een optreden van vrienden gekomen. In de backstageruimte raakten ze aan de praat. Al tijdens de tweede date komt Pauls kinderwens ter sprake. Kim heeft al een 8-jarige dochter uit een eerdere relatie.

Kim «Shit, dit wordt een dealbreaker, dacht ik.»

Paul «Anders ben je op een gegeven moment 50, kijk je terug en denk je dat er iets mist in je leven. Je kunt dus beter van in het begin open zijn. Maar toen vertelde Kim haar verhaal.»

Tijdens Kims bevalling trad een complicatie op waardoor haar baarmoeder moest worden verwijderd. Op die tweede date schoven Kim en Paul het onderwerp snel terzijde.

Paul «Maar het bleef in mijn hoofd zitten. Na een halfjaar heb ik gezegd: ‘Ik moet even een week of twee…»

Kim «…even pauze.»

Zelf wil Kim graag een groter gezin. De optie van een draagmoeder was in hun prille relatie al ter sprake gekomen.

Kim «Adoptie ook, maar vooral Paul was stellig: ik wil mezelf erin herkennen.»

De ‘sleutel’ werd aangereikt door Pauls vader.

Paul «Mijn vader zei: ‘Je moet er gewoon vol voor gaan, tot je 40 bent. Als het niet lukt, kijk je dan wel hoe je verder wilt.’ Dat klink hard, maar het gaf rust.»