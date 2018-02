'Maria By Callas': 'Maria Callas was een diva tegen wil en dank'

Voor wie méér wil weten over de sopraan met de engelenstem is er nu de uit schitterende archiefbeelden samengestelde documentaire ‘Maria by Callas’ van Tom Volf .

Tom Volf «Vijf jaar geleden kende ik Maria Callas niet eens. Ik wist zelfs helemaal niks af van opera! Maar toen hoorde ik haar stem, en voelde ik iets wat ik nog nooit eerder had gevoeld. Het was de mooiste ontdekking van mijn leven.»

HUMO Wat vindt u zo fascinerend aan haar?

Volf «Callas zou de heldin uit een roman kunnen zijn. Geboren in een arm gezin, de oorlog meegemaakt, wereldster geworden, haar relatie met Aristo Onassis... Ze is al veertig jaar dood, maar haar leven spreekt nog steeds tot de verbeelding. En haar mysterieuze stem blijft betoveren.»

HUMO ‘Ik ben in dit leven geduwd,’ zegt Callas, ‘er was geen ontsnapping mogelijk.’ Was ze een gevangene van haar eigen roem?

Volf «Ja, toch zeker in het begin. Eigenlijk wilde ze helemaal geen operazangeres worden. Het was haar moeder die haar met harde hand in de richting van een zangcarrière duwde. In de documentaire zegt ze dat er wetten zouden moeten bestaan tegen ouders die hun kinderen ergens toe dwingen. Hoewel ze het heerlijk vond om het publiek gelukkig te maken, is er altijd iets blijven knagen. Dat ze nooit een normaal gezinsleven heeft gehad, heeft ze tot op haar laatste dag ervaren als een groot gemis.»

HUMO Wist u dat Hergé zijn Kuifje-personage Bianca Castafiore op Callas heeft gebaseerd?

Volf «Dat ben ik pas onlangs te weten gekomen! Nu denk ik wel dat Maria niet helemaal tevreden zou zijn geweest met die karikatuur. Castafiore is een onuitstaanbare, wereldvreemde diva, en dat is net hoe Maria níét wilde overkomen. Anderzijds zou ze er wel smakelijk om hebben kunnen lachen. Ze had een groot gevoel voor humor.»

HUMO U heeft vijf jaar aan uw documentaire gewerkt. Bent u onderhand niet toe aan een streepje Metallica?

Volf «Ik zal je iets vertellen: ik heb gisterenavond voor de zevenhonderdste keer naar Maria’s uitvoering van ‘O mio babbino caro’ geluisterd. En voor de zevenhonderdste keer sprongen de tranen me in de ogen.»

‘Maria by Callas’ speelt vanaf 28 februari in de zalen.