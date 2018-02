Karen maakt een plaat

VIER – 14 februari – 176.442 kijkers

Karen Damen overzag de lege Lotto Arena die ze weldra, voor het eerst in haar eentje, met publiek zou moeten vullen: ‘Ik weet niet of het me zal lukken,’ dacht deze oergezellige flapuit uit Mortsel hardop, ‘ik heb geen liekes, ik heb niks.’ ‘Hoe zielig,’ verzuchtte ik, ook al wist ik dat de machinerie achter dit programma op volle toeren draaide. Het lijdt dan ook geen twijfel dat de Lotto Arena op 16 maart 2018 vol zal lopen, misschien wel omdat het tegen die tijd, wonder boven wonder, vrijkaarten zal hebben geregend in stad en land. Nu ja, de realityserie ‘Karen maakt een plaat’, waarin Karen Damen een plaat tot stand brengt en zich al ouwehoerend opmaakt voor dat concert in de Lotto Arena, zal ongetwijfeld de ticketverkoop ten goede komen. Het opzet van dit tv-programma is namelijk criant commercieel. Ach, was ‘commercieel’ nog maar een tikje verdacht, zoals in de jaren zeventig. Heimwee overvalt me op de gekste momenten, en er bestaat geen pil tegen.

Vraag haar niet hoe of waarom, maar Karen Damen zei dat ze een plaat wilde maken met alle artiesten naar wie ze opkeek. Dat was vooralsnog een vaag plan, waar zij, althans voor de vorm, al evenzeer het raden naar had als wij. Het zag ernaar uit dat haar man, die ik naar waarheid Antony zal noemen, persoonlijk voor de drumpartijen zal instaan, maar voor het overige moesten we geloven dat Karen Damen werkelijk geen idee had noch een entourage met ideeën. Karen Damen wist wel dat het een plaat moest worden, waar ze – saillant detail – zelf trots op zou kunnen zijn, eventueel.