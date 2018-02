Ik ben nogal een fan van de Nederlandse consulente Corine Koole. Zij bestudeert vooral de liefde en heeft daar negenentwintig boeken over geschreven, waaronder de bestsellers ‘De verdorde clitoris’, ‘Hetero zijn is plezant’, en ‘Tong, anus en hoe ze te combineren’. Zij geeft allerlei tips voor koppels betreffende het op een bevredigende manier consumeren van de liefde, de relatie, en de verbondenheid op zowel geestelijk als fysiek vlak. Ze heeft wel duizend stellingen, die ze proefondervindelijk heeft samengeraapt, en enkele van deze axioma’s zijn: ‘Je moet nooit je partner bedriegen als je ouder bent dan negentig jaar oud’, ‘Vaginale orgasmes zijn achterhaald’, en ‘Als de telefoon gaat terwijl je aan het neuken bent, neem dan op, het zou wel eens goed nieuws kunnen zijn.’

Dat zijn natuurlijk tips die we zelf ook kunnen verzinnen, en Koole moet niet per se denken dat ze het wiel heruitgevonden heeft, maar bij tijden legt ze toch wel ’ns iets op tafel wat interessant kan worden genoemd. Zo verklaarde ze dus dat je beter geplande seks kunt hebben dan geen seks. Daar valt gerust even over na te denken, wat ik het voorbije uur dan ook gedaan heb.