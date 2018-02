'Papa is altijd heel erg bezig met zijn uiterlijk. Hij heeft meer schoenen dan wij samen'

Peter Van de Veire speelde eind vorig jaar in zijn ochtendshow op MNM een spelletje verbale pingpong in de studio met dochters Hebe (18) en Jitske (24). Kato (21), de wereldreizigster van de drie speelde per telefoon mee vanuit Tallinn in Estland. De dames bleken aan hun vader gewaagd.

HUMO Jitske, jij hebt de grootste mond, hè? Je had duidelijk lol in de studio.

Jitske Van de Veire «Ik heb me echt geamuseerd ja, maar ik dacht wel al snel: ‘Dit zou ik niet willen, elke dag je allerbeste zelf moeten zijn.’ Als je een slechte dag hebt, kan je niet zeggen: ‘Sorry mensen, ik ben even niet zo gezellig want ik voel me niet lekker vandaag.’ In het kapsalon moeten mijn kapsels ook altijd mooi zijn natuurlijk, maar het is niet erg als ik gewoon knip en zwijg wanneer ik me eens minder goed voel.»

HUMO Je bent kapster bij een hippe keten.

Hebe van de veire «Ja, en ze is heel goed. Kato en ik hebben er allebei vorige week nog ons haar laten knippen.»

HUMO Moeten je zussen betalen voor een knipbeurt?

Jitske «Ja. Vroeger knipte ik veel thuis, tot mijn stofzuiger ’n keer is ontploft door al het haar. Iedereen liep op den duur binnen voor een nieuwe coupe, dus heb ik ook tegen mijn vrienden gezegd: ‘Als je wilt dat ik je haar knip, kom je maar naar de zaak.’»

HUMO Droomde je er altijd al van om kapster te worden?

Jitske «Nee! Als je mij vroeger had gezegd dat dat mijn job zou worden, had ik tegen mijn voorhoofd getikt. Nee, als kind wilde ik dolfijnentemmer worden. Ik had die mensen bezig gezien in het Boudewijnpark en het leek me geweldig om zo’n speciale band te hebben met die mooie dieren.»

HUMO Nu snap ik waarom je vader het in de uitzending over je dolfijnenknuffel had.

Jitske «Ja. Die knuffel was heilig. Als hij in de wasmachine ging, bleef ik voor het raampje zitten kijken om te zien of hij niet kapot zou gaan.

»Toen ik wat ouder was, wilde ik kunstenaar worden, dus ging ik in het middelbaar naar de kunstafdeling. Toen ik mijn diploma had, was ik kunst kotsbeu. Ik vond het heel moeilijk dat mijn leraars zomaar bepaalden dat mijn werk goed was of niet. Ze zetten me ook onder druk om verder te studeren in de kunsten ‘want met alleen een diploma middelbaar zal je er niet raken!’ Onder die druk tekenen lukte me echt niet meer.

»Ik ben dan kunstgeschiedenis gaan studeren aan de universiteit. Dat vond ik heel interessant, maar stilzitten en blokken, dat was niks voor mij. Ik gaf die studie op. Een halfjaar later ben ik zonder na te denken, en vooral zonder druk, een opleiding tot kapper gaan volgen in het volwassenenonderwijs. Ik kon stage lopen in het salon waar ik nu werk, en ze vroegen me om te blijven. Ik voel me daar helemaal op mijn plaats, ik mag er creatief zijn en mijn baas moedigt me aan om te experimenteren.»