'Ik geloof dat een tv-programma iets kan veranderen, anders zou ik er nú mee stoppen'

Zijn rubriekje heet ‘Wintertij’ en biedt uitzicht op eenzame wandelaars die buiten het toeristenseizoen hun heil of vergetelheid of schelpjes langs de vloedlijn zoeken. Joris Hessels zwaait ze toe, wenkt ze, biedt ze een kopje koffie aan en varieert op de elementaire vraag ‘Hoe gaat het met je?’

Joris Hessels «Op die vraag geven mensen meestal een eerlijk antwoord. Dat was in ‘Radio Gaga’ ook al zo. Waar zo’n gesprek dan heen leidt, weet je nooit. Nu ja, je komt altijd wel ergens uit, daar vertrouw ik intussen op.»

HUMO Het risico is: gebabbel zonder meer.

Hessels «Ja, maar achter die ogenschijnlijke banaliteit, die koetjes en kalfjes, gaat vaak onuitgesproken pijn schuil, weet ik intussen uit ervaring. Op de televisie moet je meestal alles uitleggen. Alles moet ontzettend duidelijk zijn, en dat staat haaks op wat ik als theateracteur doe. In het theater dat ik de afgelopen vijftien jaar heb gespeeld, ben ik altijd op zoek gegaan naar wat tussen de regels zit, het onuitgesprokene. Ik ben geneigd dat ook in ‘Wintertij’ te doen. In die gesprekken kom ik haast als vanzelf bij een persoonlijk knelpunt van mijn gespreksgenoot uit, iets dat hem of haar dwarszit. Ik voel nog wel enige schroom als ik hen benader, maar ik weet intussen dat mensen altijd iets willen vertellen. Daarnet zat ik op een overvolle trein: we stonden op elkaar gepakt, en ik kan het dan niet laten om een gesprek met iemand aan te gaan. Ik doe dat ook heel graag. Ik denk dat die mensen uit ‘Wintertij’ vooral voelen dat ik oprecht ben, en dus ook oprecht in hen geïnteresseerd. Veel mensen die je in de winter op het strand ontmoet, komen vooral uitwaaien. Ze hopen dat de zeewind bepaalde gedachten, bepaalde demonen misschien, verdrijft. Daar ga ik ’s winters ook voor naar het strand.»

HUMO Herkennen die passanten je van ‘Radio Gaga’?

Hessels «Wie me van ‘Radio Gaga’ herkent, zegt: ‘Tof programma!’, zwaait eens en loopt door. Maar de meeste mensen herkennen me niet, of vagelijk.»

HUMO Denk je dat je iets in de zorg had kunnen betekenen?