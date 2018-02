'Kendrick Lamar heeft me bewuster gemaakt als artiest én als individu. Maar in België schieten blanke agenten geen onschuldige zwarten neer. Gelukkig maar'

Volgende week dinsdag houdt Kendrick Lamar met zijn The DAMN. Tour halt in het Antwerpse Sportpaleis. Zal daar ook zijn: Brihang, dé vertegenwoordiger van de jongste generatie West-Vlaamse hiphoppers.

Brihang «Ik heb zelfs extra betaald voor een goeie zitplaats, dan kan ik alles in me opnemen. Ik geniet eigenlijk zelden van een optreden, ik observeer vooral. Beroepsmisvorming, ik weet het (lacht). Het is mijn eerste keer Kendrick en ik verwacht er veel van. Al heb ik ook een beetje schrik: het Sportpaleis, dat is wel héél groot.»

Rapper en producer Astrofisiks – samen met Zwangere Guy, Rosko, Jazz en DJ Vega het Brusselse hiphopcollectief STIKSTOF – deelt die bezorgdheid.

Astrofisiks «Ik zie Kendrick Lamar liever in een kleinere zaal waar ik écht kan luisteren. Zijn show in het Sportpaleis zal spectaculair zijn, daar ben ik zeker van, maar intimiteit zal er niet zijn. Daarom ga ik ook niet, ik leg die avond thuis wel zijn laatste plaat ‘DAMN.’ op.»

Kendrick Lamar was niet in de wieg gelegd om Sportpaleizen te vullen. Dertig jaar geleden werd hij geboren in Compton, een voorstad van Los Angeles, berucht om zijn drugshandel en bendegeweld. Zijn vader was lid van een straatbende, Kendrick zag zijn eerste moord toen hij vijf was. Hij stotterde als hij zenuwachtig was en droomde van een carrière als basketbalspeler maar dankzij zijn leerkracht Engels ontdekte hij op zijn twaalfde de liefde voor poëzie. Vier jaar later, in 2003, bracht hij als K-Dot zijn eerste mixtape uit: ‘Youngest Head Nigga In Charge’. Die release is vandaag zo goed als onvindbaar, maar wie de muziek toch wil beluisteren kan terecht bij DVTCH NORRIS, rechterhand van Coely en één van Kendricks allereerste Belgische fans.