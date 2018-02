Hij omschreef er een zijnstoestand in die in oosterse levensbeschouwingen weleens ‘het eeuwige heden’ heet of ook ‘het universele bewustzijn’. Ingeborg kon er zo te horen over meespreken.

In 1982 vertelde een goede kennis me dat hem iets merkwaardigs was overkomen toen hij op een bankje ergens in Cornwall met z’n verstand op nul in de plaatselijke verte zat te staren: ineens doorstroomde hem een intens gevoel van vrede. Nooit eerder was hij zo kalm geweest – hij was één en al welbevinden en dacht: ‘Eindelijk begrijp ik het.’ ‘Het was,’ zei hij, ‘alsof ik voorgoed was vervloeid in het al, ik wist niet meer wat ‘ik’ was en alles was goed zoals het was. Het was vergetelheid en hevig leven tegelijk.’ Zowel voor hem als voor mij was het hogere ten hoogste een strakblauwe zomerlucht waarin een felrode deltavlieger komt aangezweefd, maar zelfs als darwinistische aardling benijdde ik mijn goede kennis om zijn bijzondere belevenis. Dat je door je van je ego te ontdoen met welbehagen zou opgaan in het al – een boeddhistisch beginsel – heb ik altijd een mooi denkbeeld gevonden, ook al heeft het me, in een wereld vol buitenproportionele ego’s die bulken van de meningen, alsnog niet van mijn ego verlost.