Afgelopen zondag is Asma Jahangir overleden. Toen ik het hoorde, schoot ik vol. Die vrouw heeft in mijn leven een belangrijke rol gespeeld. Op een cruciaal moment bood zij de helderheid die ik nodig had, toen ik niet wist wat te doen. Zij was de vrouw die mij inspireerde om over de mensenrechten te schrijven, en in het bijzonder over de rechten van oosterse vrouwen.

Asma Jahangir is vast niet bekend bij de lezer. Bij voorvechters van de mensenrechten heeft ze echter een grote naam, want haar staat van dienst is groot. Om slechts een paar functies te noemen: ze was advocaat bij het hooggerechtshof van Pakistan, speciaal rapporteur van de VN voor religieuze minderheden en vrouwen, voorzitter van de nationale commissie van de mensenrechten in Pakistan en genomineerde voor de Nobelprijs voor de Vrede. Ze was de bekendste en moedigste strijdster voor de mensenrechten van Pakistan en heeft decennialang overal in woord en geschrift verhaal gedaan over de schendingen in haar land.

Ze kwam met enige regelmaat in Europa om toespraken te houden, ook in België, of om de vele aan haar toegekende prijzen in ontvangst te nemen, zoals de Four Freedoms Award of de North-South Prize van de Raad van Europa in Straatsburg, prijzen die ze kreeg voor haar inspanningen voor de rechtelozen.