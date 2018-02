'We lopen in België een halve eeuw achterop. Als we niet snel efficiënter worden, zullen onze kinderen allemaal voor Chinese bazen werken'

Ik bekeek al een dozijn jaargangen van de BBC-versie ‘Dragons’ Den’ en het programma is fascinerend. De investeerders willen jong ondernemerschap stimuleren met goede raad en opbouwende kritiek, maar het appeal voor de kijker is breder dan dat. Vijf flamboyante karakters die met subtiel verhulde competitiegeest psychologische spelletjes spelen: het is alsof je de Olympische Spelen voor tactiek en blufpoker bijwoont.

Een paar uitlatingen die de sfeer schetsen: ‘Wij zijn geen bank, noch Sinterklaas.’ ‘Het is niet omdat je een leuk ideetje hebt, dat je een ondernemer bent.’ ‘Ik hou niet van gebakken lucht. Ik haak af.’

Gespreid over vier weken – zeggen dat deze ondernemers drukke agenda’s hebben is het understatement van de eeuw – kreeg ik uiteindelijk twee Leeuwen te spreken. Conny Vandendriessche begon met niets en stampte zés bedrijven uit de grond, waaronder het uitzendkantoor Accent. Jürgen Ingels is een cijfergenie dat niet alleen zijn gezond verstand verzilverde maar bovendien royaal langs de kassa passeerde toen zijn bedrijf Clear2Pay werd verkocht.

Ondernemers heb je in soorten. Ik ontmoette al een dozijn miljardairs. Eén van hen gaf me een heel stevige handdruk, een andere een uiterst slappe. Eén multimiljonair reageerde zelf op mijn e-mails, de anderen lieten dat over aan hun personal assistent. Die PA is bij de mannelijke én vrouwelijke Leeuwen zonder uitzondering een vrouw. Eén Leeuw zat toen ik om een interview verzocht in Afrika – van de businessjungle naar de échte jungle en terug. Eén Leeuw draagt altijd opvallende schoenen. Eén Leeuw zette voor mij een kopje koffie in de kantine, een andere stelde voor om goed te gaan eten. Bij het enorme kantoor van leeuwin Conny Vandendriessche zocht ik op de gevel tevergeefs naar de naam van het bedrijf, aan de ingang hing enkel een bordje met daarop de tekst: ‘Welcome His Royal Highness the Customer’. Een andere leeuw woont en werkt in een kasteel. Leeuw Jürgen Ingels ontving me op blote voeten. Hij is ruwweg 60 miljoen waard maar rijdt al negen jaar met dezelfde familiewagen. Anderen hebben dure sportauto’s. Slechts één van de vijf Leeuwen is linkshandig.

Geven al die details iets prijs over de manier waarop deze ondernemers zakendoen, of zoek ik het te ver?

HUMO Noem vijf kwaliteiten waarover een goede ondernemer moet beschikken.