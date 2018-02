'Theo Francken wekt de indruk dat hij scoort door streng te zijn. Dat is onnodig en ligt heel gevoelig, ook bij de MR. Wij genieten niet van menselijk leed ''

Louis Michel heeft ons uitgenodigd op de koffie, in zijn gezellige appartement in Knokke. Hier waait hij graag uit in de nadagen van zijn bestaan als Europarlementslid.

Louis Michel «We vinden hier meer rust dan in Geldenaken. Ik ben er lang burgemeester geweest, de mensen komen nog altijd aankloppen. En ik kan zo moeilijk nee zeggen.»

In Knokke leest en golft hij, en wandelt hij met de kleinkinderen in het Zwin. En hij geniet van de keuken van zijn vrouw – ‘het beste restaurant van Knokke.’ Die rust betekent niet dat zijn innerlijke inductieplaat defect is. Al na enkele minuten windt hij zich op over de troep die op sociale media verschijnt en over de pers die te veel gefixeerd is op relletjes.

Michel «De democratie is in gevaar, en we gaan het niet oplossen met het loterijsysteem van David Van Reybroeck. Alstublieft zeg! Dat is toch een terugkeer naar het verleden? Wie gaat zich daarmee bezighouden? De rijken en hogeropgeleiden, hè.»

HUMO Waarom is de democratie in gevaar?

Michel «Mocht ik vandaag terug 30 jaar zijn, ik zou sterk twijfelen of ik nog in de politiek zou stappen. De sociale media hebben het debat verhard en versneld. De kritiek is genadeloos, en mikt systematisch op de man. Alles gaat zo snel dat je voortdurend verplicht wordt om te improviseren. Tijd om na te denken over ingewikkelde problemen is er niet meer. Zo wordt het moeilijk om een land te leiden. De strafste uitspraken en de meest populistisch ideeën worden beloond, zo is Donald Trump aan de macht geraakt.

»Politici moeten ophouden met te kappen op de media, want zij zijn onze enige partners om de democratie niet kapot te laten maken. In een wereld van fake news, sociale bubbels en echokamers kunnen alleen zij de waarheid achterhalen en daar evenwichtig over berichten. Helaas raken de klassieke media steeds meer onder druk door het internet, en hebben ze steeds minder middelen voor diepgravende journalistiek. We moeten nadenken over een nieuwe financiering van de pers, desnoods vanuit de overheid, om hun onafhankelijkheid volledig te beschermen.»

HUMO Heeft u zelf slechte ervaringen met sociale media?

Michel «Natuurlijk! Wat er allemaal is verschenen toen Charles’ vrouw een miskraam kreeg... Dat was om van te kotsen. Ik ben ook al een paar keer het slachtoffer geweest van fake news. Zíék word je daarvan. En je kan je daar amper tegen verdedigen, alleen de media kunnen zo’n fout bericht rechtzetten.»

HUMO U reageert niet zelf op sociale media?

Michel «Zelden. Als ik écht kwaad ben, durf ik om drie uur ’s nachts beginnen te antwoorden op de onzin die wordt uitgekraamd. En dan krijg ik ruzie met mijn vrouw, die zegt dat ik daar niet op mag reageren (lacht).»

HUMO Na de schandalen bij de intercommunales zei u dat ‘je met een loonplafond van 4.800 euro per maand een wereldvreemd parlement van leraars en ambtenaren krijgt.’ Daar kwamen ook hevige reacties op.