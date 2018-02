Een mens van goede wil: Selina de Blander is vrijwilliger bij de Oxfam Wereldwinkel

'We laten ons niet verlammen door de negatieve berichten'

Selina de Blander «Ik zit in het eerste jaar verpleegkunde en ben al drie jaar vrijwilliger bij Oxfam in Gent. Als kind ging ik soms met mijn mama naar de Wereldwinkel. Zij werkte er ook als vrijwilliger; ik heb het dus met de paplepel meegekregen. Nu organiseer ik Oxfam-evenementen voor jongeren. Zo heb ik net het Prikkelweekend achter de rug, een driedaagse voor jonge mensen die Oxfam samen met Broederlijk Delen organiseert. Dit jaar was het een speciale editie: de 25ste. Het weekend vond plaats in Molenbeek en draaide rond honger in de wereld, sweatshops en fairtrade. Ons hoofdthema was ‘eerlijke chocolade’. Maar eigenlijk komt het altijd op hetzelfde neer: zowat alle Oxfam-evenementen gaan over ongelijkheid en de strijd voor fatsoenlijke, eerlijke handel. Zo’n weekend organiseren en in goede banen leiden is arbeidsintensief. Ik investeer dan ook flink wat tijd in Oxfam, al is het nog steeds veel minder dan ikzelf zou willen. Ik moet ook nog studeren.»

HUMO Komt er veel volk op zo’n weekend af?