'Ik heb vaak het gevoel dat ik me in een wereld bevind waar ik niet hoor te zijn'

- ‘De moord op Commendatore’ is een lijvige roman. Uw vorige roman, ‘De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren’, en de verhalenbundel ‘Mannen zonder vrouw’ waren beduidend dunner. Plant u de omvang van een roman vooraf, of wordt dat pas duidelijk wanneer u aan het schrijven bent?

Haruki Murakami «Voor mij is het een groot plezier dat ik in staat ben fictie te schrijven in allerlei vormen en van verschillende lengte. Het is ook één van mijn sterke punten als auteur. Doorgaans schrijf ik afwisselend korte verhalen, middellange romans en lijvige romans. Voor elk van die genres bestaat er geschikt materiaal.

»Als ik schrijf, beslis ik niet vooraf: laat ik nu eens voor iets van die omvang gaan. Het formaat wijst zichzelf uit, afhankelijk van het materiaal dat ik op dat moment in me heb. Zolang het me lukt dat te bepalen, verloopt het schrijven natuurlijk en eenvoudig. Al kun je uiteraard niet stellen dat het schrijven van fictie op zich een makkelijke bezigheid is.

»In deze wereld heb je auteurs die alleen romans kunnen schrijven, en auteurs die alleen korte verhalen kunnen schrijven. Zoals Wagner geen pianosonates schreef en Debussy geen symfonieën. Dat doet uiteraard niets af aan de waarde van Wagner of Debussy als componist. Alles draait om de kwaliteit van elk werk op zich. Persoonlijk vind ik het mentaal een stuk aangenamer dat ik diverse genres kan gebruiken. Net zoals er aan de mens die ik ben velerlei aspecten zijn, hebben ook de gedachten die ik koester velerlei schakeringen en vormen.»

- In een Japanse krant zei u dat het personage Menshiki, de raadselachtige rijkaard die de schilder uit uw boek de opdracht geeft om zijn portret te maken, een hommage is aan ‘The Great Gatsby’ van Scott Fitzgerald, één van uw favoriete romans, die u in het Japans hebt vertaald.