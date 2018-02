'Weg was Sven Kramers grote Olympische droom. De oorzaak: bibberbenen'

Nadat de gedoodverfde winnaar van de gouden medaille op de tienduizend meter schaatsen zesde was geworden, dook in Nederland het aloude sportonderwerp ‘faalangst’ weer op. In alle programma’s, talkshows, en zelfs het journaal, kwamen kenners van de faalangst aan het woord om het vernietigende verlies van Sven Kramer op de Olympische Spelen te verklaren. De beste schaatser aller tijden had het na vijf rondjes al opgegeven. Lusteloos leek hij over de spiegelgladde baan te zwieren. Sven zelf zei daar achteraf over: ‘Ik raakte ze niet.’

Ze, dat zijn de streken op het ijs. Je hoort ook wel dat ‘de motor’ niet goed was. Vier jaar als een bezetene getraind, en in het uur dat het moet, doet je motor het niet.