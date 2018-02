Gesprekken met bekende en 'gewone' hippies: Rudolf Hecke gedenkt de sixties

Rudolf Hecke heeft na twee biografieën over Serge Gainsbourg (‘Gainsbourg’ en ‘Parcours Gainsbourg’) nu ook een boek geschreven over zijn tweede grote liefde: de sixties. Voluit heet het ‘De sixties. Seks! Drugs! Rock-’n-roll! Revolutie!’, en naast een uiterst sfeervol beeld van de grote gebeurtenissen van die tijd geeft het ook een heldere kijk op wat er zich toen allemaal in de Lage Landen heeft afgespeeld.