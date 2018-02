Van een onbeduidende rol als klasgenoot in ‘Ben X’ over seksgod Davy Coppens in ‘Belgica’ tot boefje Jamie in ‘Salamander’: de carrière van Boris Van Severen gaat de goede richting uit. Onderweg werd zijn afstudeerproject internationaal bekroond, ging hij gitaar spelen bij Nightman, verloor hij zijn vader en werd hij zelf papa van twee kinderen. Boris is ook een oude ziel in een 28-jarig lichaam: ‘Wat doen wij hier eigenlijk?’