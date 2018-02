'Ik heb in drie grote koersen op het podium gestaan en stond achttien keer in de top vijf in de klassiekers. Maar om te winnen mis ik misschien het killerinstinct'

De weergoden waren wispelturig, maar desondanks heeft Sep Vanmarcke een uitstekende winter achter de rug. Eind november werd hij voor de tweede keer vader, een dikke maand later toog hij met vrouw Hanne, dochtertje Lucie en de pasgeboren Marcel naar het Spaanse Girona, om zich onder de zachte januarizon klaar te stomen voor het nieuwe wielerseizoen.

SEP Vanmarcke «Januari is een cruciale trainingsmaand. In België ben je veroordeeld tot uren kloppen op de rollen of trainen in de kou en in de regen. Daarom hebben we een tweede verblijf in Spanje. We konden er met het hele gezin de hele maand blijven. Lucie is nog maar anderhalf en moet nog niet naar school.»