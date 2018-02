Het vreemde beest dat Superorganism heet. 'We maken muziek zoals een kleuter een tekening maakt: we kliederen tot we het mooi vinden'

Hun debuutplaat is er op 2 maart, maar de singles ‘Something for Your M.I.N.D’ en ‘Everybody Wants to Be Famous’ toonden al waar de band voor staat: eclectische, net-niet-kitscherige collages, een potpourri van electro, cartooneske pop en reclamejingles. De acht leden van Superorganism wonen samen in een huis in Oost-Londen, en drie van hen staan ons in Brussel te woord: Emily (een mán), Harry en leadzangeres Orono, een achttienjarige Japans-Amerikaanse die er geen dag ouder dan dertien uitziet.

HUMO Jullie zijn nu met acht, maar er zijn de voorbije jaren al veel groepsleden vertrokken of ontslagen.