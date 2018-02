'Van een meisje bij wie we beide benen moesten amputeren, krijgen we nog regelmatig filmpjes: ze is opnieuw aan het sporten en rijdt zelfs weer paard'

Met een complexe elleboog- of schouderbreuk bent u bij topdokter Nijs overigens ook aan het goeie adres: hij is daarin een autoriteit en reist de wereld rond om te speechen op congressen of om les te geven. We spreken hem in zijn bureau, twee dagen voor hij naar Australië en Nieuw-Zeeland vertrekt.

Stefaan Nijs «De secretaresses hebben mij eens een kaart gegeven met alle landen waar ik al ben geweest. Nieuw-Zeeland was daar nog niet bij, dat zullen we dus moeten inkleuren.»

HUMO Waarom wilde u destijds geneeskunde gaan studeren?

Nijs «Ik wilde slachtoffers van ongevallen verzorgen. Dat leek mij heel spannend, en dankbaar. Dat je iets kan betekenen voor een mens die alles dreigt te verliezen, trok mij enorm aan. Tijdens mijn studie kreeg ik veel interesse voor traumachirurgie, dus heb ik mij daar verder op toegelegd.»

HUMO Wat doet een traumachirurg precies?

Nijs «Wij behandelen mensen die een ongeval hadden, van zodra ze op de spoedgevallen aankomen tot ze volledig hersteld zijn. Ik help mensen met banale tot zeer ernstige letsels: van kneuzingen tot levensgevaarlijke verwondingen. Omdat dat spectrum zo groot is, doen wij heel vaak een beroep op collega’s met een specifieke expertise. Wij werken altijd in een team, en de traumachirurg is dan zo’n beetje de kapitein van het schip.»

HUMO U leidt het team, maar u opereert zelf toch ook?

Nijs «Ik opereer veel, ja.»

HUMO Wat voor operaties zijn dat dan?

Nijs «Ik herstel veel breuken, van gewrichten of botten. Wanneer er organen geraakt zijn, kunnen we dat in eenvoudige gevallen met het team zelf herstellen. Bij complexe verwondingen halen we er de borst- en buikchirurg bij.»

HUMO Wat gebeurt er op de spoedafdeling wanneer de melding binnenloopt dat er een patiënt op komst is?

Nijs «Zodra een patiënt op weg is naar het ziekenhuis, krijgen we een waarschuwing over de ernst van de letsels. Code rood is iemand in acuut levensgevaar. Code geel betekent mogelijk levensgevaar. Bij code groen staan er geen levens op het spel. Bij code rood of code geel staat het hele traumateam klaar.»

'Als een bot aan flarden is, en ik kan dat in elkaar puzzelen: dat geeft een enorme kick.'

HUMO Maken de eerste ingrepen altijd het verschil tussen leven en dood?

Nijs «Het is vooral van belang om zo snel mogelijk de juiste behandeling te starten. Daarom heb je iemand nodig die beslissingen kan nemen op basis van relatief beperkte informatie. Je kan bij een zwaargewonde uiteraard geen week lang onderzoeken doen. Ervaring speelt een grote rol om die juiste keuzes te maken.»