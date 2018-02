Dr. Koen De Zeulder «We mogen er niet zomaar van uitgaan dat wat in De Morgen staat méér is dan een bizarre poëtische ingeving. Dit zeg ik niet, dat zeggen ze zelf. Daarom gebruiken ze de dadaïstische strijdkreet ‘meer inzicht, meer zalm’ om hun gazet aan de man te brengen. En hoe lelijk deze slogan ook is, hij getuigt van zelfinzicht. Want inderdaad, ook dit artikel is alweer totale nonsens.»

HUMO Er klopt dus niets van?

De Zeulder «Zo streng wil ik niet zijn. Dat we allemaal ooit dood gaan, is een feit waar zelfs De Morgen moeilijk een andere draai aan kan geven. Hoewel ik mij herinner dat ze een paar jaar geleden drie pagina’s wijdden aan pinguïns die moeiteloos tienduizenden jaren oud werden, tenzij ze werden opgevreten door een orka. Op het einde van het stuk gaven ze wel gauw toe dat elke pinguïn vroeg of laat in de maag van een orka belandt.»