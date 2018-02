'Antwerps parket: 'Dit zijn allicht nutteloze kosten''

Steeds vaker gaan chauffeurs er na een ongeval vandoor. De gevallen van vluchtmisdrijf waarbij doden te betreuren zijn, krijgen veel aandacht in de media. De publieke verontwaardiging is groot, toch lijkt justitie het gros van de vluchtmisdrijven ongestraft te laten. Dat ondervond een Humo-journalist aan den lijve.

In het najaar van 2016 werd die journalist van Humo aangereden door een witte vrachtwagen zonder opschriften. Die reed zijn Renault Clio te pletter tegen de vangrail op de E17 van Gent naar Antwerpen, net voor de Kennedytunnel. De auto was total loss, de vrachtwagen vertraagde zelfs niet. De chauffeur was er ongetwijfeld mee weggekomen als achter hem niet een politie-inspecteur reed, die de aanrijding had zien gebeuren. De politieman noteerde de nummerplaat van de vrachtwagen toen de chauffeur even voorbij de tunnel op de pechstrook stopte om de schade op te meten. De chauffeur bleek de Oekraïner Valentyn Vorona, die reed voor de Belgische transportfirma Van Roosbroeck-Maes uit Rumst.