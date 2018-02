Humo-fotograaf Gie Knaeps stelt tentoon: 'Ineens was het raak'

Gie Knaeps was decennialang huisfotograaf bij Humo. Vanaf zondag stelt hij tentoon in Mol, met beelden die hij maakte in zijn beginjaren als Mister Bird. De foto’s getuigen van de bloeiende artistieke scene in Mol (‘een klein provincienest waar de invloed van mei ’68 even sterk was doorgedrongen als in Antwerpen’) en de eerste festivals en concerten waar hij naartoe ging.

'Mister Bird: 1967-1972' loopt vanaf 25 februari in CC 't Getouw in Mol

Hierboven Robbie Robertson van The Band. 'Een groep waar voor mij nog altijd niemand aan kan tippen'. Hieronder Randy Newman. 'Dat beeld van Newman, op een concert in Amsterdam, was de eerste foto van mij die Humo heeft gepubliceerd. Die eerste jaren ging ik op eigen houtje fotograferen en stuurde ik daarna heel veel beelden op naar de redactie. Meestal kwamen ze terug, maar toen, in 1972, was het toch eens raak.'

Hierboven Frank Zappa.

Van blote billen en Jazz Bilzen: Rond 1970 werden de eerste zomerfestivals georganiseerd, zoals Holland Pop Festival, ‘het Nederlandse Woodstock’ in Kralingen, en Jazz Bilzen, het eerste festival in Europa waar jazz en rock samen op een podium konden.

Op de wei in Bilzen kon je al eens een agent van de Bijzondere Opsporingsbrigade, de BOB, tegen het lijf lopen. ‘Die kwamen kijken of er geen drugs werden genomen. Ze liepen rond in een regenjas en dachten dat ze niet opvielen.’

