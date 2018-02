'Het Weinstein-schandaal heeft me een reeks met Robert De Niro gekost'

In ‘Red Sparrow’ kruipt Matthias Schoenaerts in de huid van Ivan, de akelige adjunct-directeur van de Russische geheime dienst. Ivan dwingt zijn nicht Dominika (Jennifer Lawrence) om spionne te worden, zodat ze kan ingezet worden in een zaak tegen de CIA. Daarvoor moet Dominika naar de staatsschool (of, zoals ze het zelf noemt, ‘de hoerenschool’), waar de leerlingen – sparrows genaamd – met allerhande verleidingstechnieken hun doelwit leren te manipuleren. Neem het van ons aan: de walgelijke oefeningen zullen u plotsklaps naar algebra doen verlangen.

Verwacht evenwel geen gierende autobanden of gratuite vuurgevechten: ‘Red Sparrow’ verrast door de ingenieuze plotwendingen. Bruine enveloppen worden behoedzaam uitgewisseld en leiden tot huiveringwekkende martelingen, en de film weet de ingehouden spanning zo goed weer te geven dat wij na afloop in de ondergrondse parkeergarage voor de zekerheid toch eens over onze schouder gekeken hebben.

Wanneer we Schoenaerts in een hotelsuite de hand schudden, krijgen we de vraag: ‘English? Français? Nederlands?’

HUMO Het laatste, graag.

Matthias Schoenaerts «Top!»

HUMO Jennifer Lawrence noemde de ingewikkelde relatie tussen Ivan en Dominika ‘de fascinerendste die ik ooit op het scherm gezien heb’.

Schoenaerts (opgewekt) «Als zij het zegt, zal ’t wel waar zijn!»

HUMO Of zoals een Russisch geheim agent in de film zegt: ‘Wat voor man stuurt zijn nicht naar een staatsschool?’

Schoenaerts «Een gestoorde man. Er zit een element van psychoseksuele sociopathie in hun relatie. Very abusive. Vanya (Ivans bijnaam, red.) is zo geconditioneerd door zijn beroep dat hij er niet alleen van overtuigd is dat Dominika’s rekrutering de goede zaak dient, maar dat hij haar er ook mee hélpt. Tegelijkertijd geloven sociopaten natuurlijk altijd in hun eigen leugens en bedrog. Dat maakt Vanya net zo interessant. Hij handelt niet enkel uit ultrapatriottisme: zijn gedrag vloeit ook voort uit zijn persoonlijkheid. (Speelt:) ‘You think she was gonna put her arms around your neck and say: ‘Oh, uncle, thank you!’?’ Natuurlijk niet!»

HUMO Je zei vroeger dat je op zoek gaat naar kwetsbaarheid in een personage, dat je…

Schoenaerts (onderbreekt) «Heb ik dat soort onzin allemaal verkondigd? Jesus Christ.»

HUMO ‘Als ik niets voel bij een rol, kan ik het ook niet spelen.’

Schoenaerts «Ik moet natuurlijk wel iets voelen voor een rol, dat is waar. Een personage moet mij weten te fascineren of af te stoten. Iets afstotelijk vinden is ook een gevoel, hè. Wat mij afstoot, kan mij dus ook aantrekken. Net daarom was Vanya een uitdaging: het is de meest ambigue en verontrustende mannenrol in de film. Dus begin je te zoeken: ‘Hoe kan ik dat spelen op een gedoseerde manier?’ Ik wilde er geen ééndimensionale slechterik van maken bij wie je vanaf het eerste shot al denkt: ‘O, hier is-ie dan, de duivel!’ Je moet ’m toch een soort van menselijkheid geven.»