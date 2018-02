Hugo Claus is tien jaar geleden gestorven aan een uit de hand gelopen euthanasie, en dat wordt te allen kante herdacht. Sommigen herinneren zich nog precies waar ze waren toen John Kennedy werd doodgeschoten, toen K3 splitte, en toen Lize Spit voor het eerst toegaf dat ze geregeld een bruine streep in haar onderbroek heeft, maar ik herinner mij waar ik was toen Hugo Claus overleed. Ik zat namelijk een boek van Hugo Claus te lezen, en de radio meldde: ‘Hugo Claus is overleden.’

Ik dacht: je kunt het toch niet geloven wat een bizar toeval dit is, net als ik een boek van hem zit te lezen is Hugo kassiewijle. Het was de roman ‘Het verlangen’, overigens de enige goeie roman die Claus ooit geschreven heeft. Want laten we het zonder schroom toegeven, samen met Jeroen Olyslaegers, Christophe Van Gerrewey, Yves Petry, N’Konko Zundi en Mohamed El Bukari is Hugo Claus de meest overschatte schrijver die de Vlaamse Lett’ren ooit gekend hebben.