'Mijn vrienden in de reclame en bij banken komen pas écht met decadente verhalen aanzetten. En dokters zijn nog het ergst van allemaal!'

Vandaag zit er onder het baseballpetje van Tom Smith nog steeds een babyface, maar zijn jongensachtige verschijning straalt een ontspannen en volwassen zelfzekerheid uit. Hij is intussen ruim vier jaar getrouwd met de in Groot-Brittannië gevierde radio- en tv-presentatrice Edith Bowman, het koppel heeft twee kinderen, en Smith en zijn groep worden overal aanbeden, zeker in België. Heeft zo iemand nog een band met de 7 Hoofdzonden?

Tom Smith «Mijn beide ouders waren leraar Wetenschappen, dus er was bij ons thuis geen plaats voor godsdienst of bijgeloof. Als het niet bewezen kon worden, dan bestond het niet. Mijn moeder was wel katholiek opgevoed, dus er zijn wat dingetjes in mijn opvoeding geslopen – fatsoen en beleefdheid, niet alleen aan jezelf denken, delen met anderen... De goeie dingen, zeg maar. Maar ik heb gisteravond die hoofdzonden toch nog eens moeten opzoeken: je zult me dus moeten opvoeden.»

Woede

HUMO De nieuwe Editors-plaat heet ‘Violence’: hoeveel woede schuilt daarachter?

Smith «Ik vond violence een zeer krachtig woord, met verschillende betekenissen. Dat dagelijkse bombardement van beelden en boodschappen, hoe het nieuws non-stop binnenrolt op onze telefoon: ik vind dat behoorlijk gewelddadig. Er zit ook zo veel haat in die berichtenstroom, en zo veel tegenstrijdige informatie – it’s terrifying. Die gewelddadige wereld vormde de achtergrond van de plaat, maar de rode draad tussen de songs zijn alle mogelijke verbindingen die we aangaan om te ontsnappen aan dat geweld. Een liefdesrelatie, een vader-zoonrelatie, een vriendschap... Want ook daar denk ik aan als ik violence hoor: het vuurwerk dat knettert als mensen zich tot elkaar aangetrokken voelen.»

HUMO Hou je eigenlijk van kwaaie muziek? Punk of een band als The Stooges?