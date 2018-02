'België is in dit dossier echt af geblaft door de grootmachten'

HUMO Hoe raakte u bij dit dossier betrokken?

Ryan Gallagher «Enkele collega’s en ik begonnen in 2014 op basis van door Edward Snowden gelekte documenten over het Belgacomdossier te schrijven. Het belang van de zaak en de daarmee gepaard gaande schade waren in werkelijkheid een pak groter dan Belgacom destijds zelf toegaf. De Belgische federale politie startte een onderzoek en de regering maakte zich eens boos, maar daar bleef het uiteindelijk bij. Dat intrigeerde me. Waarom bleef het stil? Ik wilde een vervolgstuk maken, maar dat was niet zo makkelijk. De meeste betrokkenen willen er niet over praten.»

HUMO Het is dan ook een controversieel en politiek gevoelig dossier: een NAVO-lid dat een bevriende natie bespioneert.

Gallagher «Het is niet de eerste keer dat het gebeurt, maar het is wél voor het eerst dat we het zwart op wit kunnen bewijzen. De documenten tonen ontegensprekelijk aan dat de Britse geheime diensten de zogenaamde ‘kritieke infrastructuur’ van België hebben gehackt, infrastructuur die cruciaal is voor de veiligheid van een land: luchtvaart, telecom, energie... Dat is toch redelijk ongezien.

»Nog opmerkelijker vind ik dat er zo weinig ophef over bestaat. Er gaat zoveel media-aandacht naar de Russische cyberpraktijken tijdens de Amerikaanse verkiezingen of naar het Chinese cyberleger, maar wanneer het gaat om bevriende NAVO-lidstaten is er geen publieke of politieke verontwaardiging. De hypocrisie van de situatie en de dubbele standaarden die men hanteert, stoten me tegen de borst.»