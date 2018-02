Er woedt een burgeroolog in milieuland. De inzet is de houtkachel. Is zo'n ding een zegen voor het milieu of net de bron van alle kwaad? De emoties laaien op als een kuub dennenhout met een liter aanmaakpasta eroverheen. Humo ziet het als een plicht om wat nuance in de discussie te brengen.