Kinderkopkes

Eén – 19 februari – 559.524 kijkers

‘Kinderkopkes’, dat voor hetzelfde geld ‘Kinderkopjes’ had kunnen heten, is een programma waarin kinderen tussen 9 en 13, aan de vooravond van de puberteit, met Kristel Verbeke over gevoelens en de rest van hun levenservaring praten. In de eerste aflevering had Emma het als ervaringsdeskundige over verdriet en rouw. Twee jaar geleden, toen ze 9 was, kwam haar vader om in een auto-ongeluk.

Ik heb de indruk dat ik vandaag op de televisie, en ook wel erbuiten, meer mondige kinderen zie dan ooit tevoren. Ik zie er zeker meer dan ik er, ergens ten plattelande, in mijn eigen kindertijd heb waargenomen, ook als ik destijds in de spiegel keek. In die dagen moest je als kind vooral je mond houden, of anders opzitten en pootjes geven met je vlekkeloze communiepakje aan. Het kwam toen niet in mij op om over mijn gevoelens te praten – wellicht kon ik dat innerlijke waaiweer niet eens onder woorden brengen – en er was ook geen mens die mij ernaar vroeg. Flink zijn, of er zwaaide wat. Op woensdagmiddag Nonkel Bob op de zwart-wittelevisie: dat dan weer wel.