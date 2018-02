Margot Robbie: 'Drie glazen tequila voor ik durfde te beginnen'

De Australische Margot Robbie (27) heeft nog niet de bekendheid van landgenote Nicole Kidman , maar dat kan niet lang meer duren. Haar rol als de omstreden kunstschaatster Tonya Harding in ‘I, Tonya’ levert haar niet alleen veel lof op, maar ook een Oscarnominatie voor Beste Actrice.

Haar doorbraak beleefde Robbie aan de zijde van Leonardo DiCaprio in ‘The Wolf of Wall Street’ (2013). Ze vertolkte de vrouw van DiCaprio’s personage, beursmakelaar Jordan Belfort, en hun seksscènes behoren tot de opwindendste momenten uit Martin Scorseses film. ‘Ik moest wel eerst drie glazen tequila drinken voordat ik voor de camera durfde te verschijnen,’ zegt ze daarover.

Het contrast tussen die blonde, zelfbewuste vamp en haar rol in ‘I, Tonya’ kon niet groter zijn. De Amerikaanse kunstschaatster komt uit een totaal ander, ietwat marginaal milieu. De sportvrouw moet zich schikken naar de grillen van een ambitieuze moeder, die haar ook nog slaat. Haar echtgenoot is niet veel beter. Uit zijn koker komt het plan om Hardings grote rivale, Nancy Kerrigan, te verwonden zodat Tonya namens de VS naar de Olympische Winterspelen van 1994 kan gaan.

- Het scenario van ‘I, Tonya’ deed al jaren in Hollywood de ronde, maar de meeste producenten vonden het niet commercieel genoeg. Waarom zag jij er dan brood in?

Margot Robbie «De eerste versie van het script legde de nadruk op het huiselijk geweld waarmee Tonya werd geconfronteerd. Dat wilden wij niet wegmoffelen, maar de film moest ook komisch zijn. Daarom richt ik mij een paar keer rechtstreeks tot het publiek. Om voor wat verlichting te zorgen.»

- Wat is de volgende stap in je carrière?

Robbie «Ik wil gaan regisseren. Ik acteer nu tien jaar en met veel genoegen. Maar ik hoop toch op een bepaald moment zelf een film te maken waarbij ík de belangrijkste beslissingen neem. Als actrice wil ik niet te afhankelijk worden van wat anderen voor je bedenken. Dat klinkt ambitieus, maar misschien ben ik dat wel.» (az) © AD



‘I, Tonya’ speelt nu in de zalen.