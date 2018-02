'Nu snap ik waarom ik geregeld problemen had op het werk: ik kan alleen hiërarchie aanvaarden als iemand die in mijn ogen ook verdient'

‘Toen mijn jobcoach me vertelde dat ik hoogbegaafd was, kon ik mijn tranen niet bedwingen,’ vertelt Thierry De Smedt (48). Hij was zo’n kind bij wie op school alles vanzelf ging, maar later in zijn carrière begon hij moeilijkheden te ondervinden. Toen hij helemaal in de knoop zat, stapte hij in een coachingtraject. Daar kreeg hij het verdict te horen.

Thierry De Smedt «Ik heb echt een rouw- en aanvaardingsproces doorgemaakt, maar ik schaam me er niet meer voor. Ik ben wie ik ben, niet beter of slechter, maar ánders.

»Plots kon ik ook een aantal zaken beter begrijpen. Het verklaart bijvoorbeeld mijn wisselvallige loopbaan. Ik heb geneeskunde gestudeerd en ben in de farmaceutische industrie terechtgekomen. Daarna heb ik een uitzendbureau gehad, maar na een tijd was de uitdaging weg. Toen ben ik in de thuiszorg gaan werken.»

HUMO Wanneer ben je in dat coachingtraject gestapt?

De Smedt «In mijn laatste job werkte ik als zelfstandige en mijn contract werd niet verlengd. Toen ben ik hulp gaan zoeken. Door die coaching heb ik zoveel dingen over mezelf ontdekt dat ik mijn opdrachtgever stilaan dankbaar ben voor mijn ontslag.

»Nu snap ik waarom ik geregeld problemen had met mijn opdrachtgevers: ik kan blijkbaar alleen hiërarchie aanvaarden als iemand die in mijn ogen ook verdient. Maar ik heb geen zin meer om met oversten in de clinch te gaan. Met anderen evenmin trouwens, want ook in je privéleven word je geconfronteerd met de consequenties van hoogbegaafdheid. Ik kan niet iemand anders worden, maar ik wil me wel aanpassen om niet meer zo fel met mensen te botsen. Daarvoor volg ik nu een cursus bij Exentra, een expertisecentrum voor hoogbegaafdheid.»

HUMO Kunnen anderen zich ook aanpassen om beter met hoogbegaafden om te gaan?

De Smedt «Eerst zou iedereen moeten beseffen en aanvaarden dat er mensen bestaan die hoogbegaafd zijn, want het is nog steeds een gigantisch taboe. Bij mij heeft het ook lang geduurd voordat ik het kon benoemen en er met iemand over wilde praten.

»Met mijn zoon Thibault heb ik er wel over gepraat. Hij en ik hebben altijd al een goede band gehad. Door mijn coachingtraject en de cursus die ik volg, heb ik snel ingezien dat ook hij hoogbegaafd is.»

HUMO Heb je het hem meteen verteld?