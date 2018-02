'Onze vader is echt een simpele duif. Hij geniet van de kleine dingen: het Zwarte Woud, André Hazes, stoemp'

Het is volop campagnetijd. Ooit volgde Tommelein Johan Vande Lanotte op als federaal staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, nu daagt hij de Keizer van Oostende uit als kandidaat-burgemeester van hun stad. Het veroveren van die sjerp en de politiek is thuis een prominent gespreksonderwerp. Dat is het eigenlijk altijd al geweest. Toen Camille (toen acht) op school een taaloefening kreeg waarbij ze correcte zinnetjes moest vormen met opgegeven woorden, kwam ze – bij het woord ‘stemmen’ – fluks op ‘Wij stemmen op Bart Tommelein.’

HUMO Moeten jullie vechten voor zijn aandacht?

Liesbeth Tommelein «Dat valt goed mee. Elke zondagavond komen we bijvoorbeeld samen met het hele gezin. Een heel fijne traditie. Dat is ook het enige moment van de week dat hij níét met politiek bezig wil zijn.

»Als we hem zien, is hij wel vaak in de weer met zijn gsm. Dan is hij selectief doof.»

Astrid Tommelein «Dat mag je niet zeggen. Hij heeft écht een gehoorprobleem.»

Justien Tommelein «Er gaan soms duizend-en-één dingen door zijn hoofd, dan zit hij in een andere wereld. Dat zijn goede momenten om hem dingen te laten beloven (lacht). Maar het kan ook gevaarlijk zijn. Vorige zomer is hij in een verstrooide bui van de trap gevallen: hiel verbrijzeld. Ik heb daarom niet graag dat hij nog met de auto rijdt. Als hij in gedachten is verzonken, is hij niet meer in staat om veilig door het verkeer te navigeren.»

HUMO Jullie vader is ook de meest actieve twitteraar van de Vlaamse regering. 19.000 tweets and counting, gemiddeld tien per dag.

Liesbeth «Papa is een communicatie- en mediaman, hè. Een ex-woordvoerder. Dat is volgens mij ook één van de redenen waarom hij het als minister zo goed doet: hij is open en klaar in zijn taal.»

Astrid «Nu hij burgemeester wil worden, wordt er meer over hem gebabbeld in Oostende. Ik ben zelfstandig kinesiste en van mijn patiënten hoor ik vaak dat dat zijn meest positieve kant is: hij spreekt de taal van het volk.»

HUMO Hij geeft de indruk ook echt een volksmens te zijn. Dat valt op in een partij die bevolkt wordt door De Croos en De Guchts.

Justien «Het is waar, onze papa is echt een simpele duif.»

Astrid «Hij geniet van de kleine dingen. Op reis moet het voor hem niet altijd het sjiekste hotel zijn. Verder dan het Zwarte Woud, de Ardennen of Frankrijk moet het toch al niet gaan. Hij is opgegroeid in een gewoon volks gezin met vier kinderen. Dat hij staat waar hij nu staat, heeft hij aan zichzelf en zijn wilskracht te danken. Geen vriendjespolitiek, geen rijke ouders. Hij heeft zich zélf opgewerkt tot minister. Superzot.