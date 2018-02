Zou de kantoorman die zich ’s avonds na vijven in Brussel-Noord naar de sporen spoedt dat wel voldoende beseffen? Ik ken hem van gezicht, want we nemen soms dezelfde trein. Voorzien van een laptoptas en op cognackleurige gaatjesschoenen beent hij door de donkerte van het station. Hij haast zich langs kluitjes Afrikaanse mannen die in zijn ooghoek louter schaduwen zijn – gezien de vaart waarmee hij aan hen voorbijsnelt hebben ze geen gezicht. Als hij per ongeluk toch op hen inzoomt, geneert hij zich. Of krijgt hij het gevoel dat hij in de ouverture tot een nare droom is beland. ‘Naar huis!’ denkt hij, en zo mogelijk versnelt hij nog zijn pas. Hij wil vooral weg uit Brussel.

In de intercity klapt hij onder het plaatsnemen al z’n laptop open, in een routineuze beweging. Hij kijkt geconcentreerd naar het computerscherm, zonder daarbij z’n smartphone uit het oog te verliezen. Mogelijk heeft Brussel dat talent helpen ontwikkelen, maar dat beseft hij niet.