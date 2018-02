''Ik ben bang van therapie. Ik heb het nu zo goed. Waarom zou ik beginnen te wroeten in het verleden?''

Kristel Verbeke «Ik wilde dat ‘Kinderkopkes’ echt over hén zou gaan. Dat gebeurt, behalve op Ketnet dan, nooit op televisie. Op Eén en Canvas zie ik alleen maar volwassen die over kinderen praten, in plaats van met. In het Kinderrechtencommissariaat, waar ik nu al een paar jaar in zetel, merk ik dat ook. Soms hoor ik mensen, die het nochtans goed bedoelen, boven de hoofden van kinderen bezig over oplossingen, en dan zeg ik: ‘Maar heb je het hun zelf al eens gevraagd?’

HUMO Je klinkt verontwaardigd, alsof je weet wat het is als er dingen boven je hoofd beslist worden.

Verbeke «Inderdaad (lacht). Ik zal nooit vergeten dat de wijkagent langskwam toen ik na de scheiding van mijn ouders bij mijn vader ging wonen. Ik zat naast mijn vader toen die agent vroeg: ‘Gaat alles goed hier in huis?’ ‘Ja,’ zei ik. Wat moet je anders zeggen als je vader naast je zit? Je wilt hem toch niet afvallen? Niet dat ik een slechte papa had, verre van. Maar als iemand me apart had genomen en de vraag echt aan míj had gesteld, had ik eerlijk geantwoord: ‘Mijn papa is van zes uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds weg, hoe red ik het in mijn eentje op mijn 13de? Kan er misschien eens iemand komen poetsen? Kan iemand mijn schoolboeken op voorhand betalen?’

»Er is in dertig jaar al veel veranderd – er zijn op scholen nu zorgleerkrachten, maar ik pleit toch nog heel hard voor vertrouwenspersonen bij wie kinderen in alle anonimiteit hun verhaal kwijt kunnen.»

HUMO Waarom ging jij bij je vader wonen terwijl je zus bij je moeder bleef?

Verbeke «Dat is ook boven mijn hoofd beslist. Ik denk dat het voor elk van mijn ouders financieel onmogelijk was om voor twee kinderen te zorgen. Ik was de oudste, dus leek het logisch dat ik met vader zou meegaan om in het huishouden te helpen.»