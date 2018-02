'Ik zal er alles aan doen om als coach te blijven groeien en op een dag naar Italië te kunnen'

Hij won onlangs de Trofee Raymond Goethals én de verkiezing tot Trainer van het Jaar. Met zijn club Sporting Charleroi kampeert hij al bijna 30 weken op de 2de plaats in de Jupiler Pro League. En als straks play-off 1 van start gaat, zal datzelfde Charleroi er voor de derde keer in vijf seizoenen onder Mazzù’s leiding bij zijn. Dat is, om het zacht uit te drukken, pas mal.

Felice Mazzù «Het is een bescheiden succesje, maar één dat niet alleen aan mij te danken is. Toen ik hier aankwam, had ik alleen nog maar in de lagere afdelingen gewerkt als trainer. Dit succes moet ook afstralen op de mensen die mij hier toen zo goed hebben opgevangen. En op mijn spelers: zij verdienen meer dan een stuk van de taart.

»Ik probeer bescheiden te blijven, maar uiteraard ben ik trots. Mijn papa vertrok als 18-jarige uit Italië: zonder werk, zonder geld. Hij kwam hier om in de mijnen te werken en leefde in barakken. Vandaag kent iedereen onze familienaam, zeker in Wallonië. Als ik trots ben, is het vooral tegenover mijn ouders.»

HUMO Dat hebt u al vaker gezegd.

Mazzù «Familie is belangrijk in de Italiaanse cultuur. Voor alle duidelijkheid: ik doe dit niet voor mijn ouders. Het is míjn carrière. Maar mijn gedachten zijn wel voortdurend bij hen. Zij hebben me opgevoed, me naar de universiteit gestuurd, me laten voetballen. Zonder hen stond ik hier niet.»

HUMO Misschien hebt u diep vanbinnen altijd wel geweten dat u hiertoe in staat was.

Mazzù «Nee, nooit! Ik moet vaak denken aan dat ene zinnetje van Jean Gabin, uit een mooi liedje van hem: ‘On sait, on sait, on sait, et on sait jamais.’ Er bestaan geen zekerheden in het leven. Ik droomde er altijd van om profvoetballer te worden: het is me niet gelukt. Sindsdien sta ik elke ochtend op met het voornemen de best mogelijke trainer te zijn.