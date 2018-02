Een mens van goede wil: Fabrienne Paques redt honden in Spanje

De Belgische Fabienne Paques migreerde 27 jaar geleden met haar man naar Mijas Costa, nabij Malaga in Zuid- Spanje. ‘Op een dag belandde ik toevallig in het lokale dodingsstation voor honden. Verwaarloosde dieren werden er zoals in een vernietigingskamp afgemaakt. Ik besloot ze te redden.’

'Als ik in die honden hun ogen kijk, ben ik verloren'

Fabienne Paques «In de winter van 1999 kwam ik in de ‘perrera’ of het gemeentelijk asiel terecht. Ik werd misselijk van wat ik er zag: het was net een vernietigingskamp waar verwaarloosde en mishandelde honden werden afgemaakt. Die vreselijke scènes raakten me zo diep dat ik besloot om er iets aan te doen: ik richtte Animal Care España (ACE) op. Aan de uitbater van het dodingsstation vroeg ik of ik er kooien mocht huren, waarin ik de honden in leven kon houden. Met de financiële steun van sympathisanten huurden we er steeds meer, tot we in 2008 zo het hele station hadden ingepalmd. We konden de eigenaar ervan overtuigen om het dodingsstation om te bouwen tot een plek waar honden niet langer gedood, maar gered werden.

»Van elke hond die ons centrum binnenkomt, maken we een filmpje en een profiel dat we op onze website posten. Mensen in België, Nederland, Oostenrijk, Duitsland en Denemarken kunnen een hond adopteren. Wij bezoeken alle potentiële adoptanten, want we willen er zeker van zijn dat ze goed weten waar ze aan beginnen. Ze moeten zich ervan bewust zijn dat die hond vanuit Spanje wordt overgevlogen en dat ze die niet zomaar kunnen terugsturen.»

HUMO Hoeveel dodingsstations zijn er in Spanje?

Paques «Elke stad heeft een perrera. Dat is typisch Spaans en, net als de stierengevechten, niet meer van deze tijd. Veel Spanjaarden beschouwen een hond als een wegwerpproduct. Als ze hun huisdier beu zijn, brengen ze het naar een dodingsstation. Dat dier wordt dan binnen de tien dagen afgemaakt. Dat is trouwens wettelijk zo bepaald.

»Driekoningen op 6 januari is in Spanje het grootste kinderfeest. Traditioneel krijgt elk kind dan een pup cadeau. Na een paar jaar raken ze dat beest beu en dumpen ze het in de perrera. De dierenasielen zijn continu overbezet en laten elke maand honderden honden inslapen.

»Elke week red ik honden van een gewisse dood. Ik klaag die wanpraktijken ook onafgebroken aan, maar het blijft een ongelijke strijd. Gelukkig groeit het verzet dankzij de sociale media, maar de overheid neemt nog altijd geen maatregelen. Toch merk ik dat de druk vanuit de rest van Europa hard begint te wegen. Zo hard zelfs dat burgers niet langer zomaar een dodingsstation mogen binnenstappen. Nu moet ik eerst een papier ondertekenen dat ik niets op het internet zal publiceren. Als ik me daar niet aan hou, laten ze me niet meer binnen.»

HUMO Worden honden vergast?

Paques «Dat mag je niet meer schrijven en het is ook niet te bewijzen, want pottenkijkers zijn niet welkom. Tot 1999 werden de honden van de perrera van Mijas Costa vergast. Dankzij ons is dat gestopt. De massale moordpartijen in andere perrera’s vinden nu achter de schermen plaats. Op papier laten ze honden inslapen zoals het hoort, maar omdat het over honderden dieren per keer gaat, schuwen ze de grove middelen niet.»

HUMO Hoeveel honden hebt u onder uw hoede?

Paques «Op dit moment 550. Dat is knap lastig, want we leven enkel van donaties. Voor een adoptie vragen we 300 euro en dat geld dient integraal voor de verzorging en het transport. Elke hond die we op het vliegtuig zetten, is ontvlooid, heeft proper gepoetste tandjes, is gevaccineerd en heeft alle officiële documenten. Hondenadopties zijn door de bureaucratie zeer ingewikkeld geworden, maar mijn vereniging is ondertussen zo gegroeid dat er geen weg meer terug is. Als ik in die honden hun ogen kijk, ben ik trouwens helemaal verloren. Tot nu toe hebben we voor 18.000 Spaanse honden een nieuw baasje gevonden.»

HUMO Wat vinden uw Spaanse buren van ACE?

Paques «Die verklaren ons gek (lacht). ‘Waar houden die Belgen zich toch mee bezig?’ In de dodingsstations moet ik altijd rustig, beleefd en kalm blijven, terwijl ik soms veel zin heb om op die kerels hun gezicht te slaan. Maar als ik niet vriendelijk blijf en geen geld op tafel leg, krijg ik de honden niet mee.»