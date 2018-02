'Ik hoef niemand meer te imponeren: wat ik nu doe, doe ik voor mezelf'

Eerst even het heetste hangijzer aanvatten: het nieuwsitem waarmee Moby vorige maand alle kranten haalde. In een interview liet De Kleine Idioot, zoals hij zichzelf op Twitter noemt, vallen dat CIA-agenten hem gevraagd zouden hebben om belangrijke verhalen – over de band tussen Donald Trump en het Kremlin – naar buiten te brengen. Zijn uitspraken werden onthaald op wat we maar beleefd scepsis zullen noemen. Moby mag het nu zelf uitleggen.

Moby «Het is eenvoudig. Omdat ik jarenlang intensief getourd heb, heb ik overal vrienden. Daar zijn ook mensen bij die werken voor de overheid, voor de CIA én voor buitenlandse inlichtingendiensten. Toen ik pas van de universiteit kwam, was de vader van mijn lief zelfs de adjunct-directeur van de CIA. Ik sta nu ook weer niet voortdurend in contact met de hoogste functionarissen, maar ik vang wél informatie op. Omdat ik veel volgers heb op sociale media, en omdat ze zelf moeite hadden om informatie naar buiten te krijgen, hebben ze mij gevraagd om informatie met het publiek te delen.»

HUMO Ook met ons?

Moby «Natuurlijk. Vorig jaar heerste in de inlichtingenwereld de overtuiging dat Trump een pion van een buitenlandse macht is, Rusland dus. Dat klinkt absurd, maar zelfs James Clapper, de voormalige Director of National Intelligence, heeft het met zoveel woorden gezegd.

»Nog een bezorgdheid was dat Trump wanhopig op zoek is naar zijn eigen oorlog. Hij heeft gezien wat er met George W. Bush is gebeurd: vóór 9/11 bakte die er niet veel van, maar nadien – met de oorlog in Irak – schoot zijn populariteit de hoogte in. Trump is een zodanige sociopaat dat mensen vrezen dat hij met plezier een oorlog zou starten, gewoon om zijn populariteit bij het Amerikaanse volk op te krikken. Dáárom gedraagt hij zich zo boertig tegen Noord-Korea en Iran. Hij hoopt dat ze, als hij ze maar genoeg tegen de schenen stampt, ten strijde zullen trekken.»