In de bocht van de steile trap in het gebouw waar het televisieprogramma ‘De wereld draait door’ wordt opgenomen, verschijnt een stoeltjeslift met de legendarische Sjoukje Dijkstra, Olympisch kampioene kunstrijden op de schaats in 1964. Ontelbare beelden komen me voor de geest. Heel mooi waren de zwart-witte Polygoon-filmpjes en foto’s van de ‘verplichte figuren’, nu ‘korte kür’ geheten. Sjoukje trok op één schaats cirkels en achtjes op het ijs met de juryleden, soms op de knieën, er vlakbij. Na een verplichte figuur hielden ze houten borden met cijfers omhoog. In de verte de Alpen en een hotel. Achter Sjoukje zwierde een schaatser door een bocht op de zonovergoten baan van Davos.

Tergend langzaam daalt Sjoukje af. Op de grond staan de andere gasten. Niemand kijkt naar boven. Wij kennen Sjoukje Dijkstra van de vliegende rittberger en willen dat beeld zo houden.